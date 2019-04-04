В Пушкинском районе на стройках сбрасывали мусор

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку деятельности ООО «СК Феррум».

Правоохранительные органы проверили компанию на соблюдение требований природоохранного законодательства во время проведения строительных работ.

В результате проверки было установлено, что на строительных площадках на Колпинском шоссе компания допускала случаи сброса строительных отходов, древесины, металла, пенопласта и полиэтилена на грунт.

Районная прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении данных нарушений, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Должностное и юридическое лица привлечены к административно ответственности, назначено наказание в виде штрафа и предупреждения соответсвенно.

Устранение обнаруженных нарушений контролирует прокуратура Пушкинского района.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дело сотрудника петербургского метро, который пустил смертника с бомбой в подземку, прекращено.