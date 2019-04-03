Дело сотрудника петербургского метро, который пустил смертника с бомбой в подземку, прекращено

Сотруднику приписывали халатность, так как он поставил в смену в день теракта стажеров. Фото: https://ru.wikipedia.org

Сотруднику приписывали халатность, так как он поставил в смену в день теракта стажеров. Фото: https://ru.wikipedia.org

Уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием претензий к сотруднику. Однако изначально ему приписывали дело по статье “Халатность”.

Следственный комитет России сегодня прекратил уголовное преследование инспектора транспортной безопасности петербургского метрополитена Константина Ипполитова. Об этом сообщает “Фонтанка”. Сотруднику приписывали халатность, так как он поставил в смену в день теракта стажеров.

Именно мимо них и прошел предполагаемый исполнитель теракта 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов.

Как предполагало следствие ранее, стажеры, которые были в смене из-за болезни инспектора не обладали правом использовать лучевую досмотровую установку. В связи с чем днем 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов беспрепятственно прошел на территорию метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рассмотрение дела о теракте в петербургском метро продолжается.