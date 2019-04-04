Ограничение движения в связи с проведением Кубка по ралли-спринту

Схема ОДД. Фото: gov.spb.ru
Схема ОДД. Фото: gov.spb.ru

В субботу, 6 апреля 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по ралли-спринту.

В эту субботу состоится проведение Кубка Санкт-Петербурга по ралли-спринту «Мир автомобиля — 2019».

В связи с этим движение по улице Соколиной будет прекращено с 10 часов утра до 16 часов вечера.

Мероприятие проводит региональная общественная организация «Спортивная федерация автомобильного спорта Санкт-Петербурга».

Кубок будет проводиться в рамках Петербургского международного автомобильного салона 2019, который впервые состоится в Северной Столице и пройдет в этом году с 4 по 7 апреля.

Петербургский международный автомобильный салон будет проходить в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдёт конференция «Распределённая генерация как основа модернизации энергетики».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто кубок ограничение движения
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Ограничение движения в связи с проведением Кубка по ралли-спринту
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