Ограничение движения в связи с проведением Кубка по ралли-спринту

В субботу, 6 апреля 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по ралли-спринту.

В эту субботу состоится проведение Кубка Санкт-Петербурга по ралли-спринту «Мир автомобиля — 2019».

В связи с этим движение по улице Соколиной будет прекращено с 10 часов утра до 16 часов вечера.

Мероприятие проводит региональная общественная организация «Спортивная федерация автомобильного спорта Санкт-Петербурга».

Кубок будет проводиться в рамках Петербургского международного автомобильного салона 2019, который впервые состоится в Северной Столице и пройдет в этом году с 4 по 7 апреля.

Петербургский международный автомобильный салон будет проходить в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдёт конференция «Распределённая генерация как основа модернизации энергетики».