В Петербурге построят 3 перехватывающее парковки

Сейчас на территории города действует 15 таких парковок. Фото: Pixabay

Сейчас на территории города действует 15 таких парковок. Фото: Pixabay

В соответсвии с планом, проектирование автомобильных стоянок должно быть закончено в декабре этого года.

Городской центр управления парковками объявил конкурсы на создание проекта трех перехватывающих автостоянок. Общая вместимость трех парковок будет составлять 483 машино-места.

Примерное расположение автостоянок следующее: у станции метро «Старая деревня», у станции метро «Улица Дыбенко», у станции метро «Шушары».

Всего на 2019 год запланировано приступить к проектированию семи парковок.

На данный момент в Санкт-Петербурге действуют 15 перехватывающих автомобильных стоянок, вмещающих в сумме 1 656 машино-мест. Кроме того, они включают 262 браковочных места для стоянки велосипедов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге будет ограничено движение в связи с проведением Кубка по ралли-спринту.