В Петербурге пройдет бесплатная экскурсия на ретротрамвае

Начнет свой маршрут ретротрамвай с «Поста памяти» у стен подстанции на Фонтанке, затем двинется в сторону Финляндского вокзала, после с Петроградской стороны на Садовую улицу.

Во время поездки жители и гости города смогут окунуться в мир образца начала 1940-х годов и даже поучаствовать в небольшой эвакуации пассажиров трамвая. Руководить инсценировкой эвакуации будут члены военно-исторических клубов.

Запись откроется 10–11 апреля на сайте Открытый Город.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ждет жителей Петербурга в День космонавтики. Праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, в Северной столице начнутся с возложения цветов к памятнику Константину Циолковскому в пятницу, 12 апреля.

Основная часть торжеств состоится в Петропавловской крепости, а финалом праздничного дня станет запуск макетов космических кораблей.