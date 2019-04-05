Мэра Риги уволили за подозрительные «схемы»

Нил Ушаков занимал свой пост с 2009 года – его переизбирали три раза.

О том, что он покидает должность, стало известно пятого апреля. Такое решение принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце. Нила Ушакова обвинили в нарушении «нормативных актов». Известно, что экс-мэр Риги являлся акционером «Рижского сообщения», в которое из бюджета было вложено несколько десятков миллионов долларов. У правоохранительных органов появились подозрения, так как закупки общественного транспортами выглядели подозрительно. Во время обысков у мэра дома были найдены улики, подтверждающие подозрения о незаконных «схемах» денежного потока.

Напоминаем, что в 2016 году Нила Ушакова оштрафовали за то, что он писал в социальных сетях на русском языке. При этом в Латвии продолжают использовать три языка – родной, а также русский и английский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналистку уволили из «Коммерсанта» за критику Беглова.