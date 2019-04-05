За убранный снег на Металлистов отчитались в апреле

Снега на проспекте действительно нет - но едва ли в этом есть заслуга чиновников. Фото: pixabay.com

Снега на проспекте действительно нет - но едва ли в этом есть заслуга чиновников. Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга попросил убрать проспект в январе.

Житель Санкт-Петербурга в январе попросил на портале “Наш Санкт-Петербург” убрать снег на пр. Металлистов — в апреле чиновники сообщили, что его запрос выполнен, скриншоты отчета мужчина выложил на портал Pikabu.

Администраторы сайта сообщили петербуржцу, что устранили проблему и выложили в качестве ответа фотографии с проспекта — никакого снега там действительно нет. Впрочем, в начале апреля температура на улице достигла +13 градусов, светит солнце — и едва ли в том, что снег исчез, есть заслуга дорожных служб.

На данным портала, к службам Петербурга по вопросам, главным образом, благоустройства обратились 1,58 млн раз — сейчас решено 1482 тысячи обращений. Уборка снега в Санкт-Петербурге этой зимой действительно вызывала недоумение горожан — как заявлял Николай Бондаренко, не хватало финансового обеспечения сектора ЖКХ, техники и рабочих рук. В нескольких районах Санкт-Петербурга сменились главы администраций.

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