Губернатору Ленобласти представили проект новой ледовой арены

Разрешение на строительство новой ледовой арены планируется поучить до конца 2019 года, сообщает газета «Выборг».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с презентацией проекта, который представил заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

На данный момент разработка проектно-сметной документации почти завершена. Совсем скоро её отправят на рассмотрение экспертам.

В роли заказчика строительства выступает администрация Рощинсокго поселения. Предполагается осуществить строительство в два этапа и завершить в течение двух лет.

В прошлом году областная команда по хоккею «Флагман» победила в финале Ночной хоккейной лиги дивизиона «Лига чемпионов 40+» в Сочи.

В качестве приза команда получила сертификат на 100 миллионов рублей от Министерства спорта РФ на строительство новой ледовой арены.

Арена будет строиться в Рощино.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» открыл новый манеж и не планирует на этом останавливаться.