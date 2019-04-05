Водитель показал бумаги на уголь, но в кузове нашли яблоки

Яблоки забрали и уничтожат. Фото: pixabay.com
Яблоки забрали и уничтожат. Фото: pixabay.com

У предпринимателя забрали груз в 20 тонн фруктов на Псковской таможне.

На Псковской таможне нашли уголь с ароматом яблок: водитель автомобиля с белорусской регистрацией пытался провезти крупный груз фруктов без документов, сообщили в СЗТУ в пятницу 5 апреля.

На юге Псковской области грузовик остановили на таможне и проверили. По документам мужчина вез уголь и мангалы, однако когда таможенники заглянули в кузов, то нашли там поддоны с яблоками. Общий вес груза превысил 20 тонн. В ответ на справедливые вопросы таможенников, водитель объяснил им, что уже и не помнит, где и когда въехал в Россию.

Яблоки у мужчины забрали и теперь уничтожат, сообщили в СЗТУ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге на продуктовой базе нашли яблоки из Украины и Европы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Водитель показал бумаги на уголь, но в кузове нашли яблоки