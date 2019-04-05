В Петербурге обновили граффити с Виктором Цоем

Ранее в начале марта граффити с лидером группы «Кино» Виктором Цоем испортили вандалы.

В пятницу, 5 апреля, днем между домом 8 по улице Восстания и домом 5 по улице Маяковского жители Петербурга заметили уличных художников, сообщает Piter.TV.

Возле станции метро «Площадь Восстания» уличные художники обновляют граффити с Виктором Цоем.

Как сообщают очевидцы, художники уже заканчивают работу и вносят последние штрихи. Уже можно отчетливо видеть, какая получается картина.

Ранее, вечером 1 марта, вандалы испортили граффити с Цоем, написав красным цветом надпись поверх изображения. Оказалось, что вандалы являются создателями и администраторами группы «ВКонтакте» «Право белых на оружие».

Автором работы выступает арт-группа HoodGraff, сообщает Piter.TV.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге граффити с Виктором Цоем на Маяковской испортили вандалы.