В ДТП на «Коле» с участием автобуса и КАМАЗа пострадала женщина

ДТП с участием автобуса на трассе
ДТП с участием автобуса на трассе "Кола". Фото: vk.com/spb_today

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и КАМАЗа произошло на трассе «Кола». В результате аварии пострадал один человек — женщина отделалась легкими травмами.

Сегодня днём, 5 апреля, на 17-м километре автотрассы водитель КАМАЗа вынужден был совершить остановку на обочине в связи с техническими неполадками. В результате манёвра часть полосы была перекрыта. За крупногабаритным транспортом следовал бензовоз — ему пришлось резко остановиться. Это спровоцировало столкновение с автобусом, который въехал в него. Далее по аналогичному сценарию к участникам ДТП присоединились «Газель» и «легковушка».

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии одна пассажирка получила легкие травмы, ещё четыре человека обратились за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП с участием фуры привело к затору на Московском шоссе.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ДТП в Ленобласти ДТП и ЧП ленобласть трасса кола
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