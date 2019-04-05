В ДТП на «Коле» с участием автобуса и КАМАЗа пострадала женщина

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и КАМАЗа произошло на трассе «Кола». В результате аварии пострадал один человек — женщина отделалась легкими травмами.
Сегодня днём, 5 апреля, на 17-м километре автотрассы водитель КАМАЗа вынужден был совершить остановку на обочине в связи с техническими неполадками. В результате манёвра часть полосы была перекрыта. За крупногабаритным транспортом следовал бензовоз — ему пришлось резко остановиться. Это спровоцировало столкновение с автобусом, который въехал в него. Далее по аналогичному сценарию к участникам ДТП присоединились «Газель» и «легковушка».
Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии одна пассажирка получила легкие травмы, ещё четыре человека обратились за медицинской помощью.
По данному факту проводится проверка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП с участием фуры привело к затору на Московском шоссе.