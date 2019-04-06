В Петербурге арестовали второго активиста за акцию с «надгробием» Путина

В пятницу, 5 апреля, был арестован второй активист за участие в установка «надгробия» президента России Владимира Путина.

Вечером 5 апреля Октябрьский районный суд на 9 суток арестовал активиста движения «АгитРоссия» Григория Кудрявцева, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Кудрявцев признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП, предусматривающей нарушение правил проведения акции. Он признан причастным к установке 3 апреля «надгробия Владимира Путина» на газоне в Александровском саду у дома 5 по Адмиралтейскому проспекту.

Кудрявцев не согласен с административным протоколом.

Ранее был арестован на 9 суток активист Андрей Жексимбаев. Он устанавливал надгробие под контролем Кудрявцева, отмечено в сообщении пресс-службы судов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что инспекторы ГИБДД за пару часов на Невском оштрафовали 20 человек.