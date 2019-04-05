Инспекторы ГИБДД за пару часов на Невском оштрафовали 20 человек

Они отправились в центр Санкт-Петербурга, чтобы проконтролировать ситуацию на дорогах.

Об этом стало известно сегодня, пятого апреля. Инспекторы наблюдали за движение на Невском проспекте. Всего за несколько часов они обнаружили 20 административных нарушений. Так, восемь таксистов работали без лицензии, а у пять автомобилей были затонированы стекла, несмотря на запрет. Двое машинистов передвигались по Санкт-Петербургу без прав, а трое решили, что имеют право ехать по полосе для автобусов. У одного петербуржца инспекторы и вовсе обнаружили травмат, а вот разрешающих документов у владельца не оказалось, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что с начала года на Невском проспекте случилось сразу три страшных аварии, в результате которых погибло несколько человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на «Коле» с участием автобуса и КАМАЗа пострадала женщина.