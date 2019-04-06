В РКЦ «Велес» животным нечего есть

Российский карантинный центра «Велес» очень просит петербуржцев помочь с продуктами, кормом и бытовыми вещами.

В официальной группе «Велес» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что питомцам нужна срочная помощь для пополнения запаса и текущих кормлений.

В группе перечислено все необходимое. Центру срочно требуется овощи, фрукты, ягоды и мясо. Только львицам Симоне и Эльзе требуется 13 килограммов мяса в день.

Кроме того, центру срочно необходим веточный корм: веники или большие ветки деревьев и белый мох ягель. Последний нужен для содержания северных оленей.

Также центру требуются хозяйственно-бытовые предметы: пакеты для мусора, секаторы, лопаты и многое другое. Центр просит привозить определенные медицинские приборы: шприцы, катетеры и другое.

РКЦ «Велес» не имеет аналогов в России. Это единственный в стране центр помощи диким животным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после проведённой операции львица Симона принимает обезболивающие.