В РКЦ «Велес» животным нечего есть

Животным нужна помощь! Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС»/ ВК
Животным нужна помощь! Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС»/ ВК

Российский карантинный центра «Велес» очень просит петербуржцев помочь с продуктами, кормом и бытовыми вещами.

В официальной группе «Велес» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что питомцам нужна срочная помощь для пополнения запаса и текущих кормлений.

В группе перечислено все необходимое. Центру срочно требуется овощи, фрукты, ягоды и мясо. Только львицам Симоне и Эльзе требуется 13 килограммов мяса в день.

Кроме того, центру срочно необходим веточный корм: веники или большие ветки деревьев и белый мох ягель. Последний нужен для содержания северных оленей.

Также центру требуются хозяйственно-бытовые предметы: пакеты для мусора, секаторы, лопаты и многое другое. Центр просит привозить определенные медицинские приборы: шприцы, катетеры и другое.

РКЦ «Велес» не имеет аналогов в России. Это единственный в стране центр помощи диким животным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после проведённой операции львица Симона принимает обезболивающие.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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