Стало известно, кто зарабатывает в месяц от полумиллиона

Труднее всего найти работу в сфере бизнеса и администрации. Фото: pixabay.com
Труднее всего найти работу в сфере бизнеса и администрации. Фото: pixabay.com

Быстрее всего работу находят строители, охранники, швеи, работники по дереву.

Самые высокие зарплаты в России предлагают на руководящих должностях — и программистам, сообщает “Российская газета”, ссылаясь на экспертов hh.ru. Генеральный директор, директор по информационным технологиям могут получать от полумиллиона рублей в месяц.

В Митруде отмечают высокий спрос на специалистов в автомобилестроении, бизнес-аналитиков, специалистов по облачным предложениям. Сложнее всего найти работу в сфере бизнеса и администрации. Быстрее всего находят работу строители, специалисты в пищевой промышленности, швеи, обработчики дерева, охранники.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет, по данным Росстата, 47 тысяч рублей. При этом в Северной столице, как и в Москве, один из самых низких показателей безработицы — он составляет меньше 1,5%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов надеется поднять зарплату петербуржцев до 100 тысяч рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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