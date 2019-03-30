Беглов считает, что средняя зарплата петербуржца должна повыситься до 100 тысяч рублей

Именно на предприятии “Биокад”, которое занимается производством лекарств для тяжело больных людей. Фото: https://www.gov.spb.ru

Именно на предприятии “Биокад”, которое занимается производством лекарств для тяжело больных людей. Фото: https://www.gov.spb.ru

В пример действующий губернатор привел предприятия “Биокад”, которое посетил в рамках рабочего визита в Стрельне.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел строительную площадку нового научно-производственного цента “Биокад”, который должны открыть летом. Такой центр позволит создать более 350 новых рабочих мест.

Подобные высокотехнологичные предприятия должны появляться в городе регулярно. Именно на предприятии “Биокад”, которое занимается производством лекарств для тяжело больных людей, заработная плата составляет 100 тысяч рублей.

Такие предприятия, как “Биокад”, должны стать “локомотивом экономического развития Петербурга”, считает Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Собчак написала программу развития Петербурга, и она полностью дублирует действия Беглова.