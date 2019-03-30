Собчак написала программу развития Петербурга, и она полностью дублирует действия Беглова

По мнению Ксении Собчак, сегодня город находится в плачевном состоянии. Он устал, обветшал, отстал и не развивается. Петербургу нужен прорыв.

В своей рекомендательной программе, которая была опубликована на “Эхо Москвы” Ксения Собчак по пунктам расписала, как именно она видит развитие Петербурга и что необходимо сделать для этого.

Некоторые пункты так очевидцы, что не могут вызвать никаких противоречий. Другие же полностью дублируют перемены, которые начали происходить в городе и властных структурах с приходом на пост губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Программа, которую Ксения Собчак опубликовала 29 марта, — не предвыборная. Баллотироваться в губернаторы она не собирается.

В пунктах развития Ксения Собчак предлагает “Поменять команду власти”. Руководить городом должны не личные друзья, родственники и бизнес-партнеры губернатора, а просвещённые и честные профессионалы, считает Собчак.

Также необходимо “Поменять стиль власти”. Современный губернатор — это европейский глава города, уверена Собчак. Власть должна быть открытой, под контролем и ответственной.

Помимо этого, Собчак предлагает полномочия и деньги передать муниципалитетам. Сделать децентрализацию власти и привлечь инвестиции в прозрачный городской бюджет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербургу понадобится помощь для закупки важнейших лекарств.