Петербургу понадобится помощь для закупки важнейших лекарств

Из федерального бюджета для этих целей планирую выделить порядка 1,2 млрд рублей.

Такую сумму озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, сообщают в Смольном. Помимо озвученной суммы, которая пойдет на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов, действующий губернатор осмотрел строительную площадку нового комплекса “Биокад” в Стрельне.

В июне 2019 года, сообщает администрация города, там планируют открыть научно-производственный центр по созданию биологических субстанций и готовых лекарственных форм для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Территория центр позволит создать 359 новых рабочих мест. Сейчас предприятие выпускает 57 препаратов, сотрудники в среднем получают от 80 до 120 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на нацпроект “Образование”в Петербурге выделят 3,8 млрд рублей