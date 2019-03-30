Петербургу понадобится помощь для закупки важнейших лекарств

Такую сумму озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru
Такую сумму озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru

Из федерального бюджета для этих целей планирую выделить порядка 1,2 млрд рублей.

Такую сумму озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, сообщают в Смольном. Помимо озвученной суммы, которая пойдет на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов, действующий губернатор осмотрел строительную площадку нового комплекса “Биокад” в Стрельне.

В июне 2019 года, сообщает администрация города, там планируют открыть научно-производственный центр по созданию биологических субстанций и готовых лекарственных форм для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Территория центр позволит создать 359 новых рабочих мест. Сейчас предприятие выпускает 57 препаратов, сотрудники в среднем получают от 80 до 120 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на нацпроект “Образование”в Петербурге выделят 3,8 млрд рублей

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов лекарства медицина
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