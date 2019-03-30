Беглов: Экономить на детях не будем. На нацпроект “Образование” выделяем 3,8 млрд рублей

Действующий губернатор Петербурга отметил, что такой бюджет в рамках реализации национального проекта, запланирован на три года.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил сегодня в “Академии талантов”, где прошло совещание по вопросам реализации национального проекта “Образование” в Северо-Западном федеральном округе.

На совещание также прибыли, сообщает Смольный, Министр Просвещения РФ Ольга Васильева, руководители региональных органов управления образованием Северо-Западного федерального округа.

По словам врио губернатора Беглова, приоритетным станет дополнительное образование и профориентационная работа. Дети уже со школьной скамьи, отметил Беглов, должны знать какие есть профессии и сколько они будут получать за свою работу.

Он отметил, что сейчас растет престиж рабочих специальностей, особенно на высокотехнологичных предприятиях. Уровень зарплат на некоторых работах достигает 120 тысяч рублей, но для этого нужны и соответствующие знания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с Беглов предложил разработать план культурного развития Петербурга.