Беглов предложил разработать план культурного развития Петербурга

В пятницу, 29 марта, прошло заседание Совета по культуре и искусству при губернаторе Санкт-Петербурга.

На нем врио губернатора Александр Беглов предложил создать концепцию развития культуры в городе.

По словам Беглова, город нуждается концепции культурного развития, которая будет включать яркие предложения и определит вектор развития в этой сфере.

Глава города поручил разработать план развития и создать рабочую группу вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову.

Беглов подчеркнул, что концепция должна стать результатом коллективного творчества тех, кто сейчас формирует культурную жизнь города.

Главной темой заседания совета было проведение предстоящего Года Театра в Петербурге. Кроме того, с июня по ноябрь этого года в Петербурге пройдет Театральная олимпиада, которая станет ключевым событием тематического года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Васильева заявила об образовательной перегрузке в 2018 году.