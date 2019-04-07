В синагоге презентуют энциклопедию «Еврейский Петербург»

Сегодня, 7 апреля, для жителей и гостей города на Неве свои двери откроет ярмарка «День еврейской книги» на которой будет презентована энциклопедия «Еврейский Петербург». Мероприятие будет проходить в Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте.

Мультимедийное издание включило в себя около 180 статей о людях, повлиявших на ход науки, литературы и культурной жизни Петербурга.

Отметим, что ярмарка «День еврейской книги», которая пройдет в Северной столице в четвертый раз, приготовила для гостей массу интересных и увлекательных мероприятий.

Участников ждут лекции с руководителем центра «Петербургская иудаика» Валерием Дымшицом и главой исследовательского Еврейского музея Ури Гершовичом. Также для всех желающих раввин Большой Хоральная Синагоги Шолом Певзнер проведет открытый урок Талмуда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Большая Хоральная Синагога примет участие в акции памяти жертв блокады.