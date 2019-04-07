Петербуржцы впервые смогут увидеть малоизвестные картины Врубеля, Айвазовского и Бакста

Порядка 400 малоизвестных полотен художников 19-20 веков выставят для зрителей в корпусе Бенуа Русского музея.
Все картины, которые впервые выставят для публики, принадлежали частным коллекционерам семей Палеевых, Березовских и Наумовых. Уникальные полотна русских художников 19-20 веков начнут демонстрировать с 11 апреля в корпусе Бенуа Русского музея. Об этом сообщает Русский музей.
Коллекционеры приобретали полотна художников в комиссионных магазинах и у антикваров после войны.
Посетители смогут до 10 июня увидеть более 400 картин Айвазовского, Альтмана, Бакста, Бенуа, Врубеля, Головина, Добужинского. Выставка носит название “Три петербургские коллекции”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полетят на Луну не покидая Землю.