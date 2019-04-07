В Петербурге полетят на Луну не покидая Землю

В Военно-медицинском музее Минобороны РФ планируют ответить на этот вопрос, а также обсудить проблематику полетов на Луну.

Экспертом, который попытается ответить на этот вопрос, станет старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук, участница проекта “Луна-2015” Дарья Комиссарова. Об этом рассказали сотрудники Западного военного округа.

Лекцию проведут в рамках выставки “Мы готовимся в полёт!”. Участники узнают, зачем нужны эксперименты по изоляции для подготовки к межпланетным миссиям. Лекция пройдет 8 апреля.

По мнению организаторов, данная тема сегодня актуальна, поскольку после легендарного полета Юрия Гагарина, учены стали задумываться о возможности полететь дальше земной орбиты. На лекции поднимут вопросы, как космонавтам удается жить и работать вместе в течение продолжительного времени.

Территория Военно-медицинского музея как никогда идеально подходит для такой лекции. Ведь на территории музейного пространства хранятся более 450 тысяч экспонатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Военно-медицинском музее юмористы шутят о медиках и медицине.