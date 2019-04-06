В Военно-медицинском музее юмористы шутят о медиках и медицине

В петербургском Военно-Медицинском музее Министерства обороны РФ представлен проект «Смехомедицина», приуроченный к Международному дню смеха.

Проект представлен в рамках тематической недели «Дни смеха», которая проходит с 1 по 7 апреля. Мультимедийный проект «Смехомедицина» дает возможность зрителям ознакомиться с шутками юмористов о медиках и медицине.

Кроме того, в рамках тематической недели проходит выставка «Медики тоже шутят». На ней представлены работы доктора медицинских наук, создателя плакатов в технике «реди-мейд» Евгения Кондакова.

В последний день недели, 7 апреля, гости музея смогут прослушать лекцию «Смех из окопа: жаргон и юмор во фронтовой повседневности солдат Первой Мировой Войны». Лекцию проведет краевед Андрей Кулик.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прогремел пушечный выстрел в честь единения театров.