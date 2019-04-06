В Петербурге прогремел пушечный выстрел в честь единения театров

В пятницу, 5 апреля, ровно в полдень в Петербурге прогремел традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Выстрел приурочен к XXI международному фестивалю «Встречи в России» и посвящен единению всех русских театров зарубежья.
Мероприятие стартовало накануне в Театре-фестивале «Балтийский дом».
В фестивале принимают участие 9 творческих коллективов русскоязычных театров зарубежья. По такому поводу в Петербург приехали театральные труппы из Грузии, Литвы, Латвии, Болгарии, Казахстана, Армении, Эстонии, Азербайджана и Беларуси.
Пушечный выстрел был произведен молодым актером из Тбилиси, Грузия.
Ежегодный фестиваль проводится уже в 21-й раз и стал доброй традицией. В этом году он продлится до 12 апреля.
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