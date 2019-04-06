В Петербурге прогремел пушечный выстрел в честь единения театров

Фестиваль проходит уже в 21 раз. Фото: Пресс-Служба Театра-Фестиваля «Балтийский дом»

Фестиваль проходит уже в 21 раз. Фото: Пресс-Служба Театра-Фестиваля «Балтийский дом»

В пятницу, 5 апреля, ровно в полдень в Петербурге прогремел традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Выстрел приурочен к XXI международному фестивалю «Встречи в России» и посвящен единению всех русских театров зарубежья.

Мероприятие стартовало накануне в Театре-фестивале «Балтийский дом».

В фестивале принимают участие 9 творческих коллективов русскоязычных театров зарубежья. По такому поводу в Петербург приехали театральные труппы из Грузии, Литвы, Латвии, Болгарии, Казахстана, Армении, Эстонии, Азербайджана и Беларуси.

Пушечный выстрел был произведен молодым актером из Тбилиси, Грузия.

Ежегодный фестиваль проводится уже в 21-й раз и стал доброй традицией. В этом году он продлится до 12 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСе предложили посвятить субботник незаконной рекламе.