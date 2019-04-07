Певец Лебединский считает, что Россия должна извиниться перед Украиной

Россиянин уверен – страна должна не просто просить прощения, но и «поклониться в ноги» Киеву.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Певец Алексей Лебединский, который пять лет уехал жить в Америку, дал интервью «Обозревателю», где рассказал о своем отношении к конфликту между Россией и Украиной. Артист, который предпочел жить за границей, полностью на стороне оппонента Москвы – он считает, что Россия должна «компенсировать убытки».

Лебединский также заявил, что собирается переезжать в Украину – ему не комфортно в штатах.

Напоминаем, что в России, напротив, убеждены, что это Украина должна государству денег за Крым. Дело в том, уверяют эксперты, что за время, когда Киев владел полуостровом, он понес значительные убытки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поезда из Киева и Львова могут перестать ездить в Москву. На данный момент до Украины уже не долететь из-за прерванного авиасообщения.