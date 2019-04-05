Поезда из Киева и Львова могут перестать ездить в Москву

До Украины в скором времени будет невозможно добраться россиянам. Фото: Pixabay

До Украины в скором времени будет невозможно добраться россиянам. Фото: Pixabay

Их, скорее всего, отменят в ближайшее время.

Об этом стало известно пятого апреля. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что это направление постепенно «умирает само по себе», передает РИА Новости. Граждане страны поняли, считает он, что работать в ЕС намного выгоднее, чем в России.

«Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20%», — заявил Омелян, отмечая, что ситуация вряд ли изменится к лучшему.

Напоминаем, что до этого Украина уверяла, что поезд Киев – Москва принес огромную прибыль – 4,4 миллиона долларов всего за год. Как так случилось, что эти деньги вдруг стали не нужны стране – не уточняется.

К слову, постепенно способов добраться до Киева становится все меньше. Так, с 2015 года в Украину нельзя долететь на самолёте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинский министр отправится на танке покорять Москву – так Омелян отреагировал на приглашение приехать, чтобы обсудить налаживание авиасообщения между странами.