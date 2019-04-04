Украинский министр отправится на танке покорять Москву

Министр, судя по всему, не хочет обсуждать единое транспортное пространство. Фото: https://mtu.gov.ua/

Министр, судя по всему, не хочет обсуждать единое транспортное пространство. Фото: https://mtu.gov.ua/

Владимир Омелян пообещал, что приедет в Россию вместе с союзниками.

Пост, в котором министр инфраструктуры Украины заявил о своем намерении, появился в его Facebook сегодня, четвертого апреля. Бурную реакцию вызвало предложение российской стороны об обсуждении единого транспортного пространства. Омелян заявил, что готов прислать человека от Украины, но он прибудет в столицу России разве что на танке с надписью: «На Москву». Можно предположить, что инициатива нашего государства не очень нравится министру.

Напоминаем, что до этого Россия хотела обсудить авиасообщение между странами – оно было прервано по желанию Киева еще в 2015 году. Пока что власти Украины на намерены идти на уступки.

Сейчас до Украины можно добраться на поезде – к слову, направление пользуется большой популярностью и приносит хороший доход, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что НАТО поддержит Грузию и Украину в Черном море.