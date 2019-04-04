НАТО поддержит Грузию и Украину в Черном море

Пока что никакие детали не оглашаются, но известно, что меры уже согласованы.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Страны НАТО приняли решение, что в рамках новых договоренностей будут проведены учения, а также осуществлен обмен информацией и дополнительные заходы в порты акватории, передает РИА Новости. Все это поможет не только Грузии и Украине, но и НАТО, так как альянс в таком случае получит доступ к Черному морю и сможет его исследовать намного лучше.

Для России это неоднозначная новость, считают эксперты. Дело в том, что наращивание силы неподалеку от наших границ можно рассмотреть, как очередную провокацию со стороны НАТО – именно так сложившуюся ситуацию видит МИД.

Напоминаем, что в конце ноября 2018 года украинский корабли нарушили границу Россию в Черном море. Моряки были задержаны, что вызвало порицания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургские полицейские якобы готовятся к войне с НАТО. Новость в итоге отказалась комментировать надежные источники, поэтому неясно – правда это или нет.