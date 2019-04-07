Больной раком сенатор Беннет хочет участвовать в борьбе за пост президента США

Политический деятель уверяет, что его заболевание ни в коем случае не помешает ему.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Майкл Беннет заявил, что намерен баллотировать в 2020 году. Свою кандидатуру он выдвинул от Колорадо, передает CNN.

Политик уточнил, что его рак предстательной железы обнаружили рано, поэтому он сможет излечиться и выполнять свои обязанности на новом посту. Это, уверен Беннет, не должно ему помешать.

Известно, что Хилари Клинтон, которая боролась за должность, отказалась выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

К слову, Дональд Трамп рассчитывает на то, что американцы переизберут именно его. Его оппонентами станут бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс.

Выборы состоятся в следующем году в начале ноября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дебаты Порошенко и Зеленского состоятся 14 апреля. Они пройдут в преддверии второго тура выборов.