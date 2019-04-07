Дебаты Порошенко и Зеленского состоятся 14 апреля

Порошенко назначил дату и время дебатов. Фото: https://www.president.gov.ua/ru
Порошенко назначил дату и время дебатов. Фото: https://www.president.gov.ua/ru

Президент Украины пригласил на мероприятие все телеканалы.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. У кандидатов в президенты есть ровно неделя, чтобы подготовиться к встрече. Дату назначил Порошенко – он хочет, чтобы дебаты прошли вечером. Глава Украины считает, что «Олимпийский» – не лучшее место для общения, но согласился с условиями Зеленского. До этого говорили, что мероприятие пройдет лишь 19 числа, передает ТАСС.

Напоминаем, что Зеленский стал инициатором дебатов. Он приглашал на них также Тимошенко, которую хотел видеть в роли ведущей, но ее в «Олимпийском» не будет. Шоумен считает, что дебаты – это способ продемонстрировать, что Украина – демократическое государство. Также он хочет, чтобы на встрече присутствовали все, кто того пожелают.

Первый тур выборов, который состоялся 31 марта, закончился победой Зеленского. Он получил более 30% голосов, а Порошенко всего около 16.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Дебаты Порошенко и Зеленского состоятся 14 апреля
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