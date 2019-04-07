Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс

Зеленский хочет переговоров с Путиным. Фото: Pixabay
Зеленский хочет переговоров с Путиным. Фото: Pixabay

Кандидат в президенты считает, что необходимо как можно скорее прекратить стрельбу.

Об этом стало известно седьмого апреля. Зеленский, который стал лидером первого тура выборов, в эфире телеканала «Украина» рассказал, что готов к переговорам с главой России Владимиром Путиным. У этой встречи будет несколько целей. Для начала, считает кандидат в президенты, нужно сделать так, чтобы солдаты перестали умирать на Донбассе.

Для этого минские договоренности должны быть продолжены, но в измененном виде. Встретиться с Путиным он готов в присутствии западных коллег. О том, как будут развивать взаимоотношения между Россией и Украиной, если к власти придет Зеленский – сложно сказать.

Напоминаем, что второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Перед этим Порошенко и Зеленский встретятся на дебатах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Зеленский путин украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяные украинские военные забили ногами пожилого мужчину
YouTube не понравилась популярность клипа «На заре» и видео ...
Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс
В Сестрорецке «минер» эвакуировал дом
Мещеряков раскритиковал судью матча «Зенит» – «Локомотив»
Больной раком сенатор Беннет хочет участвовать в борьбе за пост президента США
Специалисты рассказали о самых дорогих авиабилетах на майских праздниках
Матч «Зенит» – «Локомотив» завершился ничьей