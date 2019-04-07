Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс

Кандидат в президенты считает, что необходимо как можно скорее прекратить стрельбу.

Об этом стало известно седьмого апреля. Зеленский, который стал лидером первого тура выборов, в эфире телеканала «Украина» рассказал, что готов к переговорам с главой России Владимиром Путиным. У этой встречи будет несколько целей. Для начала, считает кандидат в президенты, нужно сделать так, чтобы солдаты перестали умирать на Донбассе.

Для этого минские договоренности должны быть продолжены, но в измененном виде. Встретиться с Путиным он готов в присутствии западных коллег. О том, как будут развивать взаимоотношения между Россией и Украиной, если к власти придет Зеленский – сложно сказать.

Напоминаем, что второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Перед этим Порошенко и Зеленский встретятся на дебатах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко.