“Крымская весна” придет в Петербург вместе с Натальей Поклонской

Бывшая прокурор Крыма привезла в город свою вторую книгу, в которой рассказано о первых шагах в прокуратуре Украины, майдане, крымской весне и “Матильде”.

К созданию книги приложился и муж Поклонской. Заключительная глава “О жене и о чем она не сказала” написана юристом Иваном Соловьевым. Об этом сообщает “Фонтанка”.

К слову, это не первое произведение Поклонской. Первая книга вышла еще в 2018 году. Книга под названием “Преданность вере и отечеству” представляет собой сборник постов в Facebook и интервью.

Презентационная книга называется “Крымская весна: до и после. История из первых уст”. В ней Поклонская решила рассказать о своем детстве, Крыме, профессиональном становлении, о первых шагах в прокуратуре Украины, майдане и “Матильде”.

Книгу представят 8 апреля в “Буквоеде” на Невском проспекте в 16:30. Вход свободный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме посчитали, какой ущерб Крыму нанесла Украины.