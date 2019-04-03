В Госдуме посчитали, какой ущерб Крыму нанесла Украины

Козенко считает, что Украина должно России 1,5 трлн рублей. Фото: http://duma.gov.ru/
Козенко считает, что Украина должно России 1,5 трлн рублей. Фото: http://duma.gov.ru/

Есть мнение, что за время, пока полуостров находился в составе другой страны, территория потеряла около полутора триллионов рублей.

Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сегодня, третьего апреля. Он считает, что Россия должна потребовать от властей Украины огромную сумма за ущерб, нанесенный территории и ее народу. Речь идет не только об экономических потерях, но также о моральном ущербе людей, которым якобы запрещали говорить на русском языке и приобщаться к близкой им культуре.

Козенко отметил, что бюджет Крыма мог бы пополниться за 23 года на 690 миллиардов рублей, если бы Украина не упускала возможность заработать. Также депутат Госдумы уверен, что от действий властей пострадала экология полуострова, его архитектура и инфраструктура, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макаревич осудил фанатов, радующихся присоединению Крыма.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
госдума крым украина
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