Пожарное депо в Сертолово заработает в 2020 году

У здания будет два этажа и четыре выезда для машин. Фото: http://lenobl.ru
У здания будет два этажа и четыре выезда для машин. Фото: http://lenobl.ru

Стоимость проекта оценили в 187 млн рублей — сейчас Ленобласть начнет искать подрядчика.

В Ленобласти закончили проект пожарного депо для Сертолово, сообщили в правительстве региона 8 апреля. Госэксперты одобрили смету и теперь предстоит выбрать компанию, которая займется строительством.

При этом компании предстоит сдать депо в достаточно жесткие сроки — ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год, то есть подрядчик получил от силы 1,5 года на строительство. Депо будет иметь два этажа и четыре выезда для машин. Стоимость проекта оценили в 187 млн, из них 25 пойдет на оборудование, сообщили в правительстве области.

Город Сертолово расположен во Всеволожском районе Ленобласти, его население составляет 52 тысячи человек. В 2015 году у города не было депо, жители жаловались, что при пожарах спасатели едут из Песочного и Токсово.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кудрово построят депо на 4 машины.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
Всеволожский район депо ленобласть пожарная охрана пожарные сертолово строительство
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