Суд не стал лишать родительских прав слабослышащую мать из Петербурга

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Выборгский районный суд Петербурга в понедельник, 8 апреля, отказал удовлетворить требование органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей многодетной матери Олеси Уткиной.

Напомним, что в январе Уткину разлучили с детьми из-за заявления соседей по коммунальной квартире, в которой проживает семья.

Соседи пожаловались в органы опеки о жестоком обращении с детьми и неудовлетворительном поведении матери, после чего дети были отправлены в детские дома.

По истечении некоторого времени Уткиной удалось забрать дочь и сына из детдомов и передать их под опеку бабушки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что дело директора детдома, которая скрывала насилие над воспитанниками, рассмотрят в суде.

Следствие полагает, что директор детского дома №10 на улице Ивана Черных 11 лет знала о сексуальном насилии, которое совершается над воспитанниками детдома, но ничего не сообщала правоохранительным органам.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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