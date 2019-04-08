В Петербурге появится первый кондо-отель

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Московском районе Петербурга построят первый кондо-отель Ramada Encore by Wyndham. Об этом объявил крупнейший международный оператор Wyndham Hotels & Resorts.

Гостиничный комплекс вместит в себе 26-этажей и 469 номеров. Также компания планирует разместить на первых на первых двух «инфраструктурных» этажах многофункциональные общественные зоны, которыми смогут пользоваться как гости отеля, так и горожане.

Строительство будут проводить поэтапно. Первые корпуса общей площадью 120 тысяч квадратных метров сдадут в пользование уже в 2025 году.

Отметим, что кондо- отели являются неким симбиозом, совмещающим в себе гостиницу и кондоминиум. Главной особенностью такого формата является то, что частные инвесторы могут приобрести в отеле один или несколько номеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что старинные казармы на Марсовом поле превратят в международный отель.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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