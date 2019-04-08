В Ленобласти пытаются восстановить популяцию вымирающего вида куропаток

Сейчас серая куропатка находится в Красной книге региона.

О попытках охотинспекторы стало известно сегодня, восьмого апреля. Специалисты выпустили на волю несколько десятков куропаток, чтобы дать им шанс возродить популяцию – птицы на воле могут начать размножаться. Это в дальнейшем позволит вычеркнуть вид из Красной книги, говорится в сообщении администрации Ленинградской области. При этом охотинспекторы пообещали, что серые куропатки остаются под их наблюдением. В случае необходимости они готовы подкармливать птиц.

Напоминаем, что всего в Красной книге региона находится около 380 видов животных. Специалисты в ближайшее время хотят заняться восстановлением популяции зайца-русака. Он пока что не внесен в перечень вымирающих видов, но скоро может его пополнить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вышла Красная книга растений Ленинградской области.