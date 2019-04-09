Милонов войдет в руководство «Фонда защиты национальных ценностей»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов войдет в состав руководства «Фонда защиты национальных ценностей», который будет заниматься продвижением интересов страны за пределами России. Также фонд планирует выявлять дезинформацию и фейки относительно РФ.

По словам Милонова, России необходима «умная сила», пользующаяся авторитетом у населения.

Войдя в состав фонда, депутат намерен направить свою деятельность на защиту прав русскоговорящих за пределами границ РФ, помощи соотечественникам и подготовке докладов о ходе общественно-политических процессов.

Также Милонов отметил, что в ближайшем будущем намерен принять участие в разработке национально-ориентированных законопроектов, а также поднятия проблем жителей ДНР и ЛНР.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Милонов просит Беглова дать “Оскар” Пьехе, Сокурову и Фирсову.