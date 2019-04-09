ФАС рассудит: “ПетербургГаз” смешался с “ПетробурГаз”

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля. Фото: https://pixabay.com

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля. Фото: https://pixabay.com

Схожее название и практически идентичные телефоны возмутили “ПетербургГаз”. Было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу сообщает, что дело было возбуждено по причине обращения “ПетербургГаз”. Практически смежное название и идентичные телефоны возмутило организацию. Возбуждено дело по признакам нарушения ст.14.4 Закона о защите конкуренции.

По мнению заявителя, “ПетробурГаз” использует сходное до степени смешения наименование организации. А также у ответчика практически такой же номер: 610 04 04 (“ПетербургГаз”), 770 04 04 (“ПетробурГаз”).

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС возбудило дело против правительства Петербурга.