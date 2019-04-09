ФАС рассудит: “ПетербургГаз” смешался с “ПетробурГаз”

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля. Фото: https://pixabay.com
Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля. Фото: https://pixabay.com

Схожее название и практически идентичные телефоны возмутили “ПетербургГаз”. Было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу сообщает, что дело было возбуждено по причине обращения “ПетербургГаз”. Практически смежное название и идентичные телефоны возмутило организацию. Возбуждено дело по признакам нарушения ст.14.4 Закона о защите конкуренции.

По мнению заявителя, “ПетробурГаз” использует сходное до степени смешения наименование организации. А также у ответчика практически такой же номер: 610 04 04 (“ПетербургГаз”), 770 04 04 (“ПетробурГаз”).

Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС возбудило дело против правительства Петербурга.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
петербурггаз ПетробурГаз уфас
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