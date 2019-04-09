Петербуржцы в соцсетях рассказывают о снегопаде

Синоптики обещали, что на текущей неделе будут идти дожди и снег.

Первые снимки и видеозаписи начали появляться в социальных сетях после шести часов вечера сегодня, девятого апреля. Снег, к слову, идет уже второй день и на этом не планирует заканчиваться – снегопад продолжится и завтра, 10 апреля.

Горожане уже ничему не удивляются, но все равно тоскуют о теплых деньках. Еще на прошлой неделе светило солнце, небо было голубым и ясным, петербуржцы доставили легкие куртки и сняли зимние ботинки. Как оказывается – зря.

Тем не менее, синоптики уверяют, что ближе к выходным ситуация изменится и температура воздуха будет повышаться. Пока что остается только ждать и верить – приход настоящей теплой весны не за горами.

Напоминаем, что в среду столбик термометра в светлое время суток не должен опуститься ниже ноля. Тем не менее, стоит одеваться потеплее и беречь себя от снегопада.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы рассказывают о мокром снеге.