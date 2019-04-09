Мужчина устроил дебош в вагоне петербургского метро

Неадекватный выбил стекло в дверях вагона метро. Фото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Неадекватный выбил стекло в дверях вагона метро. Фото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В одном из вагонов поезда в петербургском метро неизвестный злоумышленник разбил стекло в дверях. Очевидцы опубликовали видео ЧП в социальных сетях.

Сегодня вечером, 9 апреля, одна из пассажирок разместила в Сети видеоролик, на котором видно, как неуравновешенный мужчина делает резкий рывок по направлению к дверям поезда и выбивает таким образом стекло.

Очевидцы инцидента начали бурно комментировать неадекватное поведение пассажира, кто-то давал ему наставления, взывая к его рассудку. Однако мужчина особо не реагировал: выпрыгнул из вагона, когда поезд остановился.

По неуточненным данным, этот эпизод произошёл на синей ветке метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станция метро «Петроградская» закрыта из-за бесхозного пакета.

Сегодня, 9 апреля, в районе 19 вечера примерно в течение часа была закрыта станция метро «Петроградская». В это время проводили проверку по факту обнаружения бесхозного предмета. Пассажиров начали пускать на станцию в начале девяти часов вечера.