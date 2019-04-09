Трамвайную линию для «Чижика» достроят к осени 2019 года

Исполнитель уже получил разрешение на работы над последним участком.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. В Госстройнадзоре подтвердили, что можно приступать к завершающему этапу строительства линии. Речь идет об участке от улицы Коммуны до железнодорожной станции Ржевка, передает издание «Фонтанка».

Впереди у подрядчика много работы – нужно реконструировать участок вместе с разворотным кольцом. При этом завершить строительство обещают к сентябрю текущего года.

Напоминаем, что на данный момент пока не совсем готовы даже остальные участки, но время еще есть. Изначально контракт ТКК со Смольным продлевали до ноября 2019 года, но врио губернатора Санкт-Петербурга настоял на том, чтобы «Чижик» отправился в путь уже первого сентября.

Компания считает, что в срыве сроком виновата администрация, а власти уверены, что ТКК работает слишком медленно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский «Чижик» начал ездить по новому маршруту в конце 2018 года.