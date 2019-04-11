Петербуржцев призывают не покупать много мусора

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Руководитель "Раздельного Сбора" предлагает посмотреть в теорию проблемы. Фото: pixabay.com

Что делать с мусором в Петербурге пока неизвестно. Одни предлагают сжигать отходы, другие — перерабатывать. Но все уже придумано в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» который никто не выполняет.

Накануне, 9 марта, в Петербурге проходили общественные слушания на тему «Что делать с мусором в городе». В ходе дискуссии председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская предложила своё решение мусорной проблемы в Петербурге. И это не только раздельный сбор отходов, как можно предположить.

«Мне бы хотелось вернуться к теории и законодательству, — сказала Нагорская, – в конце 2014 года ввели поправки в ФЗ № 89. Они установили иерархию обращения с отходами, которая сейчас постоянно задвигается на второй план, но ведь это основа».

Лидер «РазДельного Сбора» говорит о п.2 ст.3 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления». Согласно норме устанавливаются шесть направлений политики по борьбе с отходами:

  • максимальное использование исходных сырья и материалов;
  • предотвращение образования отходов;
  • сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
  • обработка отходов;
  • утилизация отходов;
  • обезвреживание отходов.

Татьяна Нагорская заостряет внимание на первых двух пунктах. Понятно, что в первом речь идёт, в частности, о раздельном сборе, который пока слабо реализуется в Петербурге. Но второй пункт можно попробовать применить. Он хотя и кажется очевидным, но не соблюдается. Например, не покупать лишнюю упаковку, не брать воду в пластиковых бутылках. Нагорская говорит: «Все продвигают мусоросжигание и никто не занимается тем, чтобы отходов не было изначально. Кроме того региональный оператор, которого скоро введут в Петербурге, заинтересован в том, чтобы мусора становилось ещё больше – ведь ему платят за то, что он его возит».

Эксперт приводит в пример опыт Финляндии, как путь решения проблемы. Там продукт в бутылочной таре стоит дороже, но когда человек приносит в магазин пустую бутылку, ему возвращают за это деньги. Это называется залоговая стоимость, говорит Татьяна, и она успешно действует в Финляндии с 1950-х гг. Также за рубежом есть расширенная ответственность производителя, которая очень нужна в России. Например, люди приносят использованные батарейки обратно в магазин и забрать их для переработки должен сам производитель и никто иной.

Движение «РазДельный Сбор» появилось в Петербурге в ноябре 2011 года. С того времени каждую первую субботу месяца активисты проводят акции — люди приносят мусор, а «РазДельный Сбор» отдает его на переработку.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
мусорная реформа раздельный сбор Татьяна Нагорская
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