На переходе у Александровской больницы установят светофор

Работы планируют закончить в конце 2019 года. Фото: Рixabay
Работы планируют закончить в конце 2019 года. Фото: Рixabay

У Александровской больницы в Невском районе Петербурга установят светофор. Он сделает дорогу к больнице более безопасной.

Сейчас светофор расположен на аварийном перекрестке на пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга намерен установить еще один нерегулируемый пешеходный переход у дома №1 в начале проспекта. А на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского появится светофор. Работы по монтажу и оформлению планируют завершить в конце 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красногвардейском районе Петербурга обустроят регулируемый пешеходный переход. На Муринской дороге возле остановки «Новая» будет установлен светофор с переключателем.

Установка светофора, оборудованного кнопкой, обеспечит необходимые условия для безопасного передвижения пешеходов по Муринской дороге к жилому кварталу, сообщили в КРТИ.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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