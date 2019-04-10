На Московском проспекте за два дня поймали двух наркоманов

Оба вели себя несдержанно и угодили в участок. Фото: pixabay.com
Оба вели себя несдержанно и угодили в участок. Фото: pixabay.com

При обыске полицейские нашли метамфетамин и метилэфедрон.

На Московском проспекте полицейские за два дня задержали двух мужчин с наркотиками, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 10 апреля.

В понедельник 8 апреля у дома 220 мужчина в состоянии опьянения (возможно, наркотического) вел себя несдержанно. Его задержали и доставили в полицию — а при обыске нашли пакетики с метамфетамином, сообщили в Росгвардии Петербурга.

Аналогичный случай произошел на следующий день — другой мужчина буянил у дома 64. Полицейские забрали у него свертки с кристаллическим веществом — эксперты позже сказали, что это метилэфедрон. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, сообщили в Росгвардии Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Пулковском шоссе нашли нарколабораторию.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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