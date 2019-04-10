За превышение скорости в ГАИ планируют увеличить штрафы

Штраф могут увеличить в 6 раз Фото: Pixabay

Штраф могут увеличить в 6 раз Фото: Pixabay

Автолюбителей, превысивших скорость на дорогах на 40 км/ч, предлагают штрафовать на три тысячи рублей. С такой инициативой выступил заместитель начальника ГАИ МВД Олег Понарьин.

По мнению замначальника, водителей, которые превышают скорость на 40 км в час, нужно штрафовать не на 500 рублей, как это происходит сейчас, а на три тысячи, сообщает телеканал «360».

Кроме того, штраф грозит тем, кто нарушит скоростной режим на 10-20 км/ч.

Отмечается, что те из водителей, кто будет превышать скорость регулярно, автоматически лишатся скидки при оплате штрафа.

Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа,

— сказал Понарьин.

Однако к последней мере предлагается прибегнуть не раньше, чем через два года.

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