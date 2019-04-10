За превышение скорости в ГАИ планируют увеличить штрафы

Штраф могут увеличить в 6 раз Фото: Pixabay
Штраф могут увеличить в 6 раз Фото: Pixabay

Автолюбителей, превысивших скорость на дорогах на 40 км/ч, предлагают штрафовать на три тысячи рублей. С такой инициативой выступил заместитель начальника ГАИ МВД Олег Понарьин.

По мнению замначальника, водителей, которые превышают скорость на 40 км в час, нужно штрафовать не на 500 рублей, как это происходит сейчас, а на три тысячи, сообщает телеканал «360».

Кроме того, штраф грозит тем, кто нарушит скоростной режим на 10-20 км/ч.

Отмечается, что те из водителей, кто будет превышать скорость регулярно, автоматически лишатся скидки при оплате штрафа.

Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа,

— сказал Понарьин.

Однако к последней мере предлагается прибегнуть не раньше, чем через два года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лихач с наркотиками в авто сбил гаишника на Московском шоссе.

Работники ГИБДД на Московском шоссе, неподалеку от поселка Ленсоветовский, попросили водителя автомобиля марки «БМВ» остановиться для проверки документов. Однако мужчина законное требование проигнорировал.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГАИ МВД пдд превышение скорости скоростной режим
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