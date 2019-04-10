В Петербурге на улице Мира полыхает квартира

В Петроградском районе Петербурга на улице Мира, 28 в одной из квартир произошло возгорание. На место происшествие прибыло три пожарных машины, сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня, 10 апреля, в доме № 28, расположенном на улице Мира, загорелась квартира на третьем этаже. Об этом свидетельствуют фотографии с места происшествия, опубликованные очевидцами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.

На месте работает три бригады пожарных, службы спасателей.

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