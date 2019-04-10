В Петербурге пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы

Первая официальная репетиция пеших парадных расчётов войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона состоится завтра, 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Завтра, 11 апреля, в 10:30 на КПП аэродрома Левашово в Петербурге состоится первая репетиция пеших парадных войск. Напомним, что она проводится в рамках подготовки к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 9 мая на Дворцовой площади в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дворцовой площади идет репетиция парада ко Дню Победы (видео).

Военные маршировали возле Эрмитажа 5 апреля в сопровождении военного оркестра, но пока без техники.

На Дворцовой площади Петербурга в пятницу 5 мая прошла репетиция парада ко Дню Победы, отмечаемого 9 мая. Жители и гости Северной столицы стали свидетелями выхода на площадь нескольких сотен военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

Как сообщили в ЗВО, в самом параде будет задействовано около 100 единиц техники.