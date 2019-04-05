На Дворцовой площади идет репетиция парада ко Дню Победы (видео)

Военные маршируют у Эрмитажа в сопровождении военного оркестра — пока без техники.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня идет репетиция парада ко Дню Победы 9 мая, сообщает корреспондент Gazeta.SPb в пятницу 5 мая. Жители и гости Петербурга стали свидетелями выхода на площадь нескольких сотен военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

Дирижер управляет оркестром с передвижной деревянной трибуны — нашему корреспонденту удалось сделать фото. На Дворцовой площади солнечно, сегодня в Петербурге +12 градусов. Горожане, приехавшие в Эрмитаж, фотографируют военнослужащих и просто смотрят — зрителей не слишком много, вероятно, чуть больше сотни.

Видео: Gazeta.SPb

Движение, как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, для репетиции не перекрывали — однако у Дворцовой площади серьезные пробки: автомобили движутся крайне медленно. Техника в репетициях пока не участвует, но будет — ранее в ЗВО сообщили, что на параде жители Петербурга увидят около 100 единиц техники. На гусеницы боевых машин наденут резиновые башмаки, чтобы они не повредили дорожное покрытие Дворцовой, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.